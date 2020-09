Bechis alla Carfagna: diamo fiducia a Salvini e Meloni. Ma devono lavorare insieme (Di giovedì 24 settembre 2020) Ringrazio l'onorevole Carfagna per questa sua lettera che è piena di opinioni discutibili come tutte, ma intelligenti e finalmente concrete. Leggo anche lo scetticismo finale, ma sono convinto che qui si sbagli: è riduttivo pensare a Matteo Salvini e Giorgia Meloni come leader in grado solo di organizzare e suonare marce militari. Entrambi sono cresciuti molto in questi anni, hanno acquisito. La Carfagna infila nel menù del centrodestra molte proposte concrete in poche righe, una anche suggestiva come quella dell'utilizzo del Mes per pagare la Sanità consentendo la sospensione temporanea dell'Irap e quindi la riduzione a termine del cuneo fiscale per le imprese. Di fatto è stato il principale sollievo che hanno avuto questo anno dagli interventi del governo in carica (e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ringrazio l'onorevoleper questa sua lettera che è piena di opinioni discutibili come tutte, ma intelligenti e finalmente concrete. Leggo anche lo scetticismo finale, ma sono convinto che qui si sbagli: è riduttivo pensare a Matteoe Giorgiacome leader in grado solo di organizzare e suonare marce militari. Entrambi sono cresciuti molto in questi anni, hanno acquisito. Lainfila nel menù del centrodestra molte proposte concrete in poche righe, una anche suggestiva come quella dell'utilizzo del Mes per pagare la Sanità consentendo la sospensione temporanea dell'Irap e quindi la riduzione a termine del cuneo fiscale per le imprese. Di fatto è stato il principale sollievo che hanno avuto questo anno dagli interventi del governo in carica (e ...

SamGibili1 : RT @Andyphone: Oggi si aggiungono altri come Bechis e Storace, tutti vogliono spiegare a #Salvini e alla #Meloni come si fa ?? - Andyphone : Oggi si aggiungono altri come Bechis e Storace, tutti vogliono spiegare a #Salvini e alla #Meloni come si fa ?? - alessio_88 : RT @simsantucci: Elezioni a settembre, campionato a luglio, Marche alla destra, Liguria ancora al centrodestra. Le nostre certezze crollan… - simsantucci : Elezioni a settembre, campionato a luglio, Marche alla destra, Liguria ancora al centrodestra. Le nostre certezze… - petronillarusso : @BlobRai3 Bechis avrà sempre il suo posto d’onore a La7 assieme alla congrega dei bontemponi per il blablabla solit… -

