Antonella Clerici torna in tv: "Ma solo con il suo permesso…" (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate dai telespettatori. Diventata famosissima grazie a La Prova del Cuoco, in seguito aveva deciso di allentare la presa per dedicarsi alla famiglia e ai suoi affetti più cari. Adesso, però, la presentatrice è pronta a tornare sul piccolo schermo con È sempre mezzogiorno, un nuovissimo programma dedicato alla cucina. Antonella Clerici pronta a tornare in tv con È sempre mezzogiorno È sempre mezzogiorno è il nuovo programma di cucina condotto da Antonella Clerici. Dopo un'assenza dal piccolo schermo che ai telespettatori è sembrata infinita, la conduttrice torna con un ...

