Among Us 2 è stato cancellato appena un mese dopo l'annuncio (Di giovedì 24 settembre 2020) Among Us 2 è stato annunciato solo 36 giorni fa, ma è stato già cancellato in modo che gli sviluppatori possano invece concentrare tutte le loro energie sul miglioramento dell'originale.In un post sul blog sul sito di PuffballsUnited, uno dei co-creatori del gioco scrive che l'impennata di popolarità del titolo, anche solo nelle ultime settimane, ha portato il team a scegliere per la cancellazione del sequel."Abbiamo avuto diverse lunghe discussioni su ciò che vogliamo fare con il gioco. Quando smettiamo di lavorare su Among Us 1? Quale contenuto andrà in Among Us 2? Vedere quante persone si divertono con Among Us 1 ci fa davvero desiderare di essere in grado di supportare il gioco e portarlo al ...

