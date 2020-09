Agricoltura | CIA | “Cessione credito imposta su investimenti high tech indispensabile”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Cedered’per incentivare glihi-nell’, in maniera analoga a come avviene con le ristrutturazioni “green” o, più alla lontana, con la vendita degli ETS (Emission Trading System). Questo è ciò che Cia-Agricoltori chiede che venga preso seriamente in esame dal Parlamento, coinvolgendo non solo i produttori ma tutti gli attori della filiera agroalimentare. Tutto il settore è infatti estremamente bisognoso di innovazione tecnologica, e l’opzione di cessione deldipotrebbe accrescere di molto la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali. La misura inoltre favorirebbe il rinnovo delle attrezzature agricole con mezzi più ...