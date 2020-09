Vecino ultima idea del Napoli. E Nacho... (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'ultima idea del Napoli per il centrocampo del Napoli è Matias Vecino , centrocampista dell' Inter , che piace molto a Gattuso . L'uruguaiano, 29 anni, è adesso infortunato e dovrebbero tornare in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'delper il centrocampo delè Matias, centrocampista dell' Inter , che piace molto a Gattuso . L'uruguaiano, 29 anni, è adesso infortunato e dovrebbero tornare in ...

sportli26181512 : Vecino ultima idea del Napoli. E Nacho...: Giuntoli discute con l'Inter per il centrocampista uruguaiano: ipotesi p… - Andrea842631710 : @Torrenapoli1 Secondo me all'ultimo a tutto qualche opzione esce. Nell'ultima settimana molti abbasseranno pretese.… - GenteVipNews : Calciomercato Napoli, in arrivo Matias Vecino dall’Inter - ZiROMELU : @eantoniopolonia @vecino L’ultima parola agli uruguagi - zielulife : E comunque il 20/05/18 vinsi il fantacalcio all'ultima giornata grazie al gol di Matias Vecino contro la Lazio. Pe… -