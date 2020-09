Trovare la fidanzata a 30 anni è possibile? Sì

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dobbiamo smetterla di pensare che la vita dopo i 30entri nella sua fase “calante”. Nessun gioco è già chiuso. Soprattutto quello perla. Incontrare nuove partner non solo può essere abbastanza semplice, ma potresti persino trovarti nel momento migliore della tua vita per scegliere qualcuno con cui fare sul serio. A 30c'è già una forte maturità, siamo abbastanza avanzati professionalmente e, come si suol dire, «il mondo è la nostra ostrica», quindi non tutto è finito, ma al contrario. Naturalmente, è chiaro che ti preoccupi dila, soprattutto perché molti si sono sposati durante i vent', di fretta e con il terrore di ...