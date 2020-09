Supercoppa Europea 2020, Bayern Monaco e Siviglia a caccia del bis (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giovedì 24 settembre alle 21,00 presso la Puskas Arena di Budapest si giocherà la partita Bayern Monaco- Siviglia valida per la 45° edizione della Supercoppa Europea: le due squadre tentano di alzare il trofeo per la seconda volta nella loro storia, la formazione di Flick infatti lo ha vinto il 30 agosto 2013 allo stadio Eden Arena di Praga battendo il Chelsea 5-4 ai calci di rigore mentre il team di Lopetegui ha conquistato la Supercoppa il 25 agosto 2006 vincendo contro il Barcellona 3-0 allo stadio Louis II di Monaco. La squadra tedesca inoltre si gioca il trofeo per la quinta volta con un bilancio di un successo e tre sconfitte sempre come vincitrice della Champions League, il Siviglia invece se lo contende per la sesta volta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giovedì 24 settembre alle 21,00 presso la Puskas Arena di Budapest si giocherà la partitavalida per la 45° edizione della: le due squadre tentano di alzare il trofeo per la seconda volta nella loro storia, la formazione di Flick infatti lo ha vinto il 30 agosto 2013 allo stadio Eden Arena di Praga battendo il Chelsea 5-4 ai calci di rigore mentre il team di Lopetegui ha conquistato lail 25 agosto 2006 vincendo contro il Barcellona 3-0 allo stadio Louis II di. La squadra tedesca inoltre si gioca il trofeo per la quinta volta con un bilancio di un successo e tre sconfitte sempre come vincitrice della Champions League, ilinvece se lo contende per la sesta volta ...

