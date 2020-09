Spezia, Meluso: «In questo mercato preferiamo giocatori in prestito» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato del mercato del club ligure in conferenza stampa Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato del mercato ligure in occasione della conferenza stampa per la presentazione di Mattiello, Piccoli, Marchizza e Rafael. Ecco le sue dichiarazioni: NUOVI ACQUISTI – «Molte delle nostre sono scelte che abbiamo dovuto affrontare con velocità e qualche operazione abbiamo dovuto accelerarla senza avere tempo di patrimonializzare. Alcuni, come quello di Piccoli, sono prestiti secchi perché privilegiamo il fatto di averli a disposizione subito rispetto all’imbastire una trattativa più complessa. Con Mattiello c’è stata invece questa possibilità, infine Rafael arriva da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il direttore sportivo dello, Mauro, ha parlato deldel club ligure in conferenza stampa Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato delligure in occasione della conferenza stampa per la presentazione di Mattiello, Piccoli, Marchizza e Rafael. Ecco le sue dichiarazioni: NUOVI ACQUISTI – «Molte delle nostre sono scelte che abbiamo dovuto affrontare con velocità e qualche operazione abbiamo dovuto accelerarla senza avere tempo di patrimonializzare. Alcuni, come quello di Piccoli, sono prestiti secchi perché privilegiamo il fatto di averli a disposizione subito rispetto all’imbastire una trattativa più complessa. Con Mattiello c’è stata invece questa possibilità, infine Rafael arriva da ...

La Spezia, 23 settembre 2020 - “Una presentazione di tre calciatori e mezzo”, così l'ha definita simpaticamente il direttore sportivo Mauro Meluso, seduto al tavolo con Roberto Piccoli, Federico ...

Meluso tocca e fuga: “Tanti prestiti perché dobbiamo fare di corsa”

Il direttore sui casi Djidji e Verde: “Non parlo di calciatori degli altri”. Mezza ammissione su Nzola: “Lo apprezziamo, ma ci sono dinamiche di mercato in ballo. Vediamo se riusciremo a portarlo”. La ...

