Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, morto l'albanese di 38 anni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Domenica mattina la Sparatoria a Torvaianica da parte di due uomini con il volto coperto nei confronti di un uomo con precedenti Non ce l'ha fatta Selavdi Shehaj, il cittadino albanese di 38 anni, che domenica è stato sparato sulla spiaggia di Torvaianica, la frazione di Pomezia. Attimi di terrore sul lungomare che hanno trasformato … L'articolo Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, morto l'albanese di 38 anni proviene da YesLife.it.

