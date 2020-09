Riapertura stadi, il Codacons attacca Sileri: “Porteremo in tribunale chi autorizzerà idee folli” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Codacons attacca il viceministro Pierpaolo Sileri.Lo scorso 19 settembre, il Governo ha dato il via libera alla Riapertura degli stadi, in ogni partita di Serie A, per un massimo di mille spettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la Riapertura parziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.Nelle ultime ore, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilil viceministro Pierpaolo.Lo scorso 19 settembre, il Governo ha dato il via libera alladegli, in ogni partita di Serie A, per un massimo di mille spettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per laparziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.Nelle ultime ore, ...

