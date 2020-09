Renato Zero “Tre dischi per raccontare i miei 70 anni” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un parto difficile ma molto intrigante: rappresenta la prova generale dei miei 70 anni, cui sono arrivato incolume ma conscio di avere assorbito dal pubblico tanta energia”. Parola di Renato Zero alla vigilia dell’uscita il 30 settembre dell’album “Zerosettanta volume tre”, il primo dei tre dischi che ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno, cui seguiranno il volume primo il 30 ottobre e il volume secondo il 30 novembre.“La mia loquacità è ormai affermata, anche nella musica – ha sottolineato – Sono stato prolifico per quanto ho raccontato finora andando a perforare la vita e la nostra società. Tre dischi esercitano un potere su me stesso, li ho fatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un parto difficile ma molto intrigante: rappresenta la prova generale dei70 anni, cui sono arrivato incolume ma conscio di avere assorbito dal pubblico tanta energia”. Parola dialla vigilia dell’uscita il 30 settembre dell’album “settanta volume tre”, il primo dei treche ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno, cui seguiranno il volume primo il 30 ottobre e il volume secondo il 30 novembre.“La mia loquacità è ormai affermata, anche nella musica – ha sottolineato – Sono stato prolifico per quanto ho raccontato finora andando a perforare la vita e la nostra società. Treesercitano un potere su me stesso, li ho fatti ...

