MPS: il matrimonio con Unicredit s’ha da fare! (Di mercoledì 23 settembre 2020) Grandi manovre si apprestano nell’orizzonte finanziario. Lo sfortunato 2020 potrebbe essere l’anno in cui convoleranno a nozze due giganti del settore bancario: Unicredit ed MPS. Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officier di Unicredit, ha escluso per il momento questa possibilità ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti. Alcuni analisti infatti sostengono che se dovesse prospettarsi la possibilità di un’operazione neutra sul capitale, capace di creare valore, Mustier si lancerebbe volentieri in questa impresa. Unicredit unica candidata La banca guidata da Jean Pierre Mustier è, secondo gli specialisti di Banca Imi, l’unica realtà nazionale ad avere una struttura capace di integrare MPS. Ma anche qui si torna a sottolineare come la neutralità della base di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Grandi manovre si apprestano nell’orizzonte finanziario. Lo sfortunato 2020 potrebbe essere l’anno in cui convoleranno a nozze due giganti del settore bancario:ed MPS. Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officier di, ha escluso per il momento questa possibilità ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti. Alcuni analisti infatti sostengono che se dovesse prospettarsi la possibilità di un’operazione neutra sul capitale, capace di creare valore, Mustier si lancerebbe volentieri in questa impresa.unica candidata La banca guidata da Jean Pierre Mustier è, secondo gli specialisti di Banca Imi, l’unica realtà nazionale ad avere una struttura capace di integrare MPS. Ma anche qui si torna a sottolineare come la neutralità della base di ...

Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Governo nelle sabbie mobili. Spuntano pressioni su Jean Pierre Mustier. Ma l'operazione sarebbe l'ennesimo salasso per lo… - luca_romoli : Matrimonio, Unicredit e MPS sarebbe un errore incredibile!!!!Non gli è bastato a piazza cordusio l’acquisto forzato… - venambiente : RT @LaVeritaWeb: Governo nelle sabbie mobili. Spuntano pressioni su Jean Pierre Mustier. Ma l'operazione sarebbe l'ennesimo salasso per lo… - AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Governo nelle sabbie mobili. Spuntano pressioni su Jean Pierre Mustier. Ma l'operazione sarebbe l'ennesimo salasso per lo… - nuovalepanto : Il matrimonio fra Mps e Unicredit costerebbe 4 miliardi al Tesoro -

Ultime Notizie dalla rete : MPS matrimonio MPS: il matrimonio con Unicredit s’ha da fare! Giornal Nozze con Mps Ora Unicredit vuole una dote

E Mediobanca, l’advisor scelto da Rocca Salimbeni, continua a lavorare per ridurre le distanze sul possibile contratto di matrimonio. Siamo ancora alle fasi iniziali, le prossime tappe sono ...

Unicredit, gli analisti non escludono matrimonio con Mps

Gli specialisti di Banca Imi sostengono infatti che Unicredit "è la sola banca nazionale ad avera la dimensione necessaria per integrare Mps", ma la neutralità della base di capitale è "una condizione ...

E Mediobanca, l’advisor scelto da Rocca Salimbeni, continua a lavorare per ridurre le distanze sul possibile contratto di matrimonio. Siamo ancora alle fasi iniziali, le prossime tappe sono ...Gli specialisti di Banca Imi sostengono infatti che Unicredit "è la sola banca nazionale ad avera la dimensione necessaria per integrare Mps", ma la neutralità della base di capitale è "una condizione ...