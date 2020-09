Lezzi | “Il M5S rischia la scissione? No | rischia di scomparire”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Non usa giri di parole Barbaraper commentare il risultato delle Regionali: “Un disastro” per un Movimento Cinque Stelle che ora “nonladi scomparire”. A rendere ancora più amaro l’esito delle elezioni, la contemporanea vittoria di quel referendum per il taglio dei parlamentari che i proprio i grillini avevano eletto a loro totem: “Il 70% di quelli che ha votato Sì non ha votato per noi”. L’ex ministro per il Sud, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha ammesso la sconfitta, netta. Per poi provare a dettare una linea utile a salvare quel che resta del futuro pentastellato. “Credo che l’errore sia stato non organizzare le Regionali per tempo. C’era un anno intero. ...