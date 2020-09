Jovanotti, la bella vita di un ragazzo fortunato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Jovanotti – immagine webLorenzo Cherubini, alias Jovanotti, nasce a Roma il 27 settembre 1966. Lorenzo scopre nella sua adolescenza, la sua naturale inclinazione, la musica. Muovendosi nel contesto romano, riscuote presto un discreto successo come DJ per diverse radio e discoteche locali. I generi che predilige sono la dance e soprattutto l’ hip-hop. Si racconta che addirittura, tanta era la sua passione che conosceva a memoria il “libro sacro” per ogni rapper emergente, il prontuario di rime e citazioni: “Rapper’s Delight” della Sugarhill’s Gang. Sin da piccolo Jovanotti ha un difetto nella pronuncia della S, la famosa zeppola che rende distorto il nome della consonante e ne compromette per tanto il suono corretto. Questo era uno dei motivi principali per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)– immagine webLorenzo Cherubini, alias, nasce a Roma il 27 settembre 1966. Lorenzo scopre nella sua adolescenza, la sua naturale inclinazione, la musica. Muovendosi nel contesto romano, riscuote presto un discreto successo come DJ per diverse radio e discoteche locali. I generi che predilige sono la dance e soprattutto l’ hip-hop. Si racconta che addirittura, tanta era la sua passione che conosceva a memoria il “libro sacro” per ogni rapper emergente, il prontuario di rime e citazioni: “Rapper’s Delight” della Sugarhill’s Gang. Sin da piccoloha un difetto nella pronuncia della S, la famosa zeppola che rende distorto il nome della consonante e ne compromette per tanto il suono corretto. Questo era uno dei motivi principali per ...

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti bella Le 10 più belle canzoni d'amore di Jovanotti - Donne Sul Web Donne sul Web L’albero, “con le radici nel cuore e i rami nell’altrove”

Disegnare la musica con i colori vivaci della fantasia che trasfigura la realtà è quello che ha fatto Jovanotti con Lorenzo 1997 – L’albero. Ascoltare L’albero è come estrarre una fotografia da una sc ...

