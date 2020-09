JOHAN MOJICA, LA NUOVA FRECCIA SULLA FASCIA DI GASPERINI (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Atalanta ha finalmente colmato il vuoto lasciato dalla cessione di Timothy Castagne. Da ieri, JOHAN MOJICA è ufficialmente un giocatore della Dea. Prestito con diritto di riscatto per il colombiano che arriva dal Girona. Nato a Santiago de Calì, MOJICA ha 28 anni ed è un esterno sinistro. Può giocare sia come terzino che come laterale di centrocampo. Il prototipo di giocatore che serve al 3-4-3 di GASPERINI: uno che sappia interpretare entrambe le fasi di gioco. JOHAN si forma calcisticamente nelle giovanili dell’Academia Fc. Dopo due anni nella seconda serie del campionato colombiano, il passaggio prima divisione, al Deportivo Cali. L’esperienza dura poco, perché dopo soli 6 mesi JOHAN cambia completamente realtà: lo attende ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Atalanta ha finalmente colmato il vuoto lasciato dalla cessione di Timothy Castagne. Da ieri,è ufficialmente un giocatore della Dea. Prestito con diritto di riscatto per il colombiano che arriva dal Girona. Nato a Santiago de Calì,ha 28 anni ed è un esterno sinistro. Può giocare sia come terzino che come laterale di centrocampo. Il prototipo di giocatore che serve al 3-4-3 di: uno che sappia interpretare entrambe le fasi di gioco.si forma calcisticamente nelle giovanili dell’Academia Fc. Dopo due anni nella seconda serie del campionato colombiano, il passaggio prima divisione, al Deportivo Cali. L’esperienza dura poco, perché dopo soli 6 mesicambia completamente realtà: lo attende ...

