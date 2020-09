Inter, il Tottenham chiede Skriniar: il valore dello slovacco e il suo probabile sostituto (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Inter riallaccia i rapporti con il Tottenham per Skriniar. Gli Spurs sono Interessati allo slovacco, i nerazzurri sparano alto: trovato il sostituto Il calciomercato dell’Inter prosegue anche in uscita: il nome che circola sul taccuino di Beppe Marotta è quello di Skriniar. Il difensore slovacco piace soprattutto in Premier League, con il Tottenham a guidare la fila delle pretendenti. Mourinho vorrebbe investire su di lui e come raccontato da Gianluca Di Marzio, i rapporti tra le società si sono ravvivati. L’Inter valuta Skriniar circa 60 milioni di euro, una richiesta troppo alta per gli Spurs, che vorrebbero inserire nell’affare qualche ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’riallaccia i rapporti con ilper. Gli Spurs sonoessati allo, i nerazzurri sparano alto: trovato ilIl calciomercato dell’prosegue anche in uscita: il nome che circola sul taccuino di Beppe Marotta è quello di. Il difensorepiace soprattutto in Premier League, con ila guidare la fila delle pretendenti. Mourinho vorrebbe investire su di lui e come raccontato da Gianluca Di Marzio, i rapporti tra le società si sono ravvivati. L’valutacirca 60 milioni di euro, una richiesta troppo alta per gli Spurs, che vorrebbero inserire nell’affare qualche ...

DiMarzio : #Inter-#Tottenham,contatti per #Skriniar: #Milenkovic possibile sostituto - SkySport : Calciomercato Inter, Tottenham su Skriniar: in caso di addio, ipotesi Milenkovic - tancredipalmeri : Se per Koulibaly vengono offerti 65 milioni, mi fa veramente specie che per Skriniar l’Inter richieda al Tottenham… - PeterDelleAlpi : RT @cippiriddu: Questo inizio di stagione comunque è davvero emozionante... quante storie di calcio tra passato e presente: - Milan: torna… - NicolaVilella : RT @cippiriddu: Questo inizio di stagione comunque è davvero emozionante... quante storie di calcio tra passato e presente: - Milan: torna… -