Impossibile tornare alla vecchia versione di Facebook dal 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vi state chiedendo come tornare alla vecchia versione di Facebook, perché magari non riuscite ad abituarvi all’utilizzo del nuovo layout? Non siete i soli, l’aggiornamento sta investendo un po’ tutti. A partire da oggi 23 settembre sono stati diversi gli account ad essere investiti dal netto cambiamento dell’aspetto del social network blu (sapevamo sarebbe successo, l’azienda ci aveva a lungo preparato alla transizione dopo aver reiteratamente concesso la possibilità di tornare, sebbene in via temporanea, alla versione classica, almeno fino a poche ore fa). Da settembre qualcosa sarebbe cambiato, in quanto tutti saranno ‘obbligati’ ad utilizzare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Vi state chiedendo comedi, perché magari non riuscite ad abituarvi all’utilizzo del nuovo layout? Non siete i soli, l’aggiornamento sta investendo un po’ tutti. A partire da oggi 23sono stati diversi gli account ad essere investiti dal netto cambiamento dell’aspetto del social network blu (sapevamo sarebbe successo, l’azienda ci aveva a lungo preparatotransizione dopo aver reiteratamente concesso la possibilità di, sebbene in via temporanea,classica, almeno fino a poche ore fa). Daqualcosa sarebbe cambiato, in quanto tutti saranno ‘obbligati’ ad utilizzare ...

