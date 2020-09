Il sequel de “La passione di Cristo”si farà (Di mercoledì 23 settembre 2020) Frame da “La passione di Cristo” foto dal web“Non nominare il nome di Dio invano” recita il secondo comandamento. Nel caso di Mel Gibson proprio invano non è vista l’ingente somma di denaro che il suo “La passione di Cristo” ha portato nelle tasche dell’attore americano. Perchè, dunque, non riproporre l’opera? Jim Caveziel ancora nel ruolo di Cristo “La passione di Cristo”, uscito nell’ormai lontano 2004, recitato in aramaico ed ebraico, è stato un caso cinematografico con le varie contoversie e i 600 milioni guadagnati in tutto il mondo. Con un cast che per protagonista messianico aveva l’ormai cristologico Jim Caveziel ed era composto in parte da attori italiani vedi Monica Bellucci, Sergio Rubini, Claudia Gerini, Sabrina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Frame da “Ladi Cristo” foto dal web“Non nominare il nome di Dio invano” recita il secondo comandamento. Nel caso di Mel Gibson proprio invano non è vista l’ingente somma di denaro che il suo “Ladi Cristo” ha portato nelle tasche dell’attore americano. Perchè, dunque, non riproporre l’opera? Jim Caveziel ancora nel ruolo di Cristo “Ladi Cristo”, uscito nell’ormai lontano 2004, recitato in aramaico ed ebraico, è stato un caso cinematografico con le varie contoversie e i 600 milioni guadagnati in tutto il mondo. Con un cast che per protagonista messianico aveva l’ormai cristologico Jim Caveziel ed era composto in parte da attori italiani vedi Monica Bellucci, Sergio Rubini, Claudia Gerini, Sabrina ...

