I Cinque Stelle ora vogliono gli Stati generali per incoronare Di Maio. Si va verso una gestione collegiale. Ma col ministro primus inter pares (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ormai pare per tutti una certezza all’interno del Movimento: “Il terzo polo non può esistere”, dice più di un deputato; “Bisogna replicare il modello Pomigliano”, chiosa qualcun altro facendo riferimento all’alleanza stabile tra Pd e Cinque Stelle. A condensare questa nuova strada pentastellata c’è proprio chi di Pomigliano è originario: Luigi Di Maio, di fatto tornato leader indiscusso all’interno del Movimento. Il ragionamento fatto da chi in Transatlantico ben conosce le dinamiche M5S si basa su due fattori-chiave, frutto del risultato elettorale: la vittoria schiacciante al referendum sul taglio dei parlamentari è opera dell’attuale ministro degli Esteri; la mancata alleanza sui territori con i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ormai pare per tutti una certezza all’no del Movimento: “Il terzo polo non può esistere”, dice più di un deputato; “Bisogna replicare il modello Pomigliano”, chiosa qualcun altro facendo riferimento all’alleanza stabile tra Pd e. A condensare questa nuova strada pentastellata c’è proprio chi di Pomigliano è originario: Luigi Di, di fatto tornato leader indiscusso all’no del Movimento. Il ragionamento fatto da chi in Transatlantico ben conosce le dinamiche M5S si basa su due fattori-chiave, frutto del risultato elettorale: la vittoria schiacciante al referendum sul taglio dei parlamentari è opera dell’attualedegli Esteri; la mancata alleanza sui territori con i ...

espressonline : Salvini perde, Renzi crolla e anche i Cinque stelle non si sentono tanto bene. Di @susannaturco - fanpage : #Salvini: 'È curioso che si dica che il governo si è rinforzato, dato che una delle due gambe, quella dei Cinque St… - Linkiesta : Le riunioni private non si possono svolgere nelle sale dello Stato. Di Maio ha usato la “Sala della Lupa” per comm… - ChicoCayetano : RT @fenice_risorta: I #5stelle oltre che essere la #nuovacasta sono a pieno titolo i #nuoviscrocconi ?????? - 007Vincentxxx : RT @LaNotiziaTweet: I Cinque Stelle ora vogliono gli #StatiGenerali per incoronare #DiMaio. Si va verso una gestione collegiale. Ma col min… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Volano schiaffoni tra i 5 Stelle: la guerra può travolgere il governo ilGiornale.it Guerra aperta nei Cinquestelle, disfatta Regionali riaccende la sfida per la leadership

Dopo avere esultato per la schiacciante vittoria del sì al Referendum Costituzionale, i 5 stelle fanno ora i conti con le accuse e i veleni dei “non governisti” dopo la disfatta alle Regionali, tra ...

Dl Covid, governo pone la fiducia al Senato: nel provvedimento la norma sulla proroga dei servizi segreti

Già nel passaggio alla Camera, la scelta dell’esecutivo aveva innescato non solo la reazione scontata dell'opposizione ma anche proteste all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare di quel ...

Dopo avere esultato per la schiacciante vittoria del sì al Referendum Costituzionale, i 5 stelle fanno ora i conti con le accuse e i veleni dei “non governisti” dopo la disfatta alle Regionali, tra ...Già nel passaggio alla Camera, la scelta dell’esecutivo aveva innescato non solo la reazione scontata dell'opposizione ma anche proteste all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare di quel ...