Giulia De Lellis | si incontra con Andrea Damante | “Noi ci vogliamo bene | tutti e tre”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) NonostanteDecerchino ini modi di stare lontano dal gossip, sembra che ciò non accade. A far impazzire i fan dei Damellis è stato ciò che è accaduto nelle scorse ore: si sono rivisti. “Noi cie tre” – Sebin molti avevano sperato che questa … L'articoloDe, sicon: “Noi cie tre”

Il Messaggero

Nelle ultime ore Giulia De Lellis ha rivisto Andrea Damante. Tuttavia, non si tratta di un ritorno di fiamma, infatti la coppia ha annunciato l'ennesimo break-up poche settimane fa e ora dichiara di ...Si lasciano, si rimettono e si rilasciano. La storia infinita di Giulia De Lellis e Andrea Damante ha un nuovo capitolo: e riguarda quello che per loro è come un figlio, il cane Tommy che è stato ...