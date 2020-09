Fidanzati uccisi a Lecce, un sospettato ascoltato in Procura (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si tratterebbe di un edicolante del posto. Il suo nome di battesimo è Andrea e coincide con quanto riferito da alcuni testimoni della palazzina che hanno detto agli investigatori di aver sentito urlare da Eleonora Manta proprio quel nome rivolgendosi all'assassino di fermarsi Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si tratterebbe di un edicolante del posto. Il suo nome di battesimo è Andrea e coincide con quanto riferito da alcuni testimoni della palazzina che hanno detto agli investigatori di aver sentito urlare da Eleonora Manta proprio quel nome rivolgendosi all'assassino di fermarsi

