Estensione GHIACCI sull’ARTICO: è il secondo minimo più basso della storia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il GHIACCIo marino artico ha probabilmente raggiunto la sua Estensione minima annuale lo scorso 15 settembre pari a 3,74 milioni di chilometri quadrati. L’Estensione minima del GHIACCIo è la seconda più bassa nella storia dall’inizio delle rilevazioni satellitari, cioè dal 1979. La mappa sopra confronta il minimo del GHIACCIo marino artico del 2012, raggiunto il 17 settembre, con il minimo del GHIACCIo marino artico del 2020, raggiunto il 15 settembre.L’Estensione di quest’anno risulta di 2,51 milioni di chilometri quadrati al di sotto dell’Estensione minima media dal 1981 al 2010, che è equivalente in termini di dimensioni all’incirca agli ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilo marino artico ha probabilmente raggiunto la suaminima annuale lo scorso 15 settembre pari a 3,74 milioni di chilometri quadrati. L’minima delo è la seconda più bassa nelladall’inizio delle rilevazioni satellitari, cioè dal 1979. La mappa sopra confronta ildelo marino artico del 2012, raggiunto il 17 settembre, con ildelo marino artico del 2020, raggiunto il 15 settembre.L’di quest’anno risulta di 2,51 milioni di chilometri quadrati al di sotto dell’minima media dal 1981 al 2010, che è equivalente in termini di dimensioni all’incirca agli ...

