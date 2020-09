Eni continua a crescere in borsa e non solo

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ un buon periodo per Eni ine l’impegno dell’azienda sta ripagando a tutti i livelli. E’ infatti notizia di questi ultimi giorni la scoperta da parte di Eni, in associazione con il partner BP, di un nuovo giacimento di gas. La zona interessata è quella del Mar Mediterraneo egiziano, ed in passato era conosciuta come “Greet Nooros Area”, facente parte della licenza Abu Madi West, nelle acque convenzionali del Delta del Nilo. Si tratta di un importante scoperta avvenuta tramite pozzo esplorativo Nidoco NW-1, a 16 metri di profondità d’acqua e a 5 chilometri dalla costa. Le scoperte Eni che aiutano aIl nuovo pozzo, secondo alcune valutazione, porterebbe la stima di gas nella “Great Nooros Area a ben 120 miliardi di metri cubi. Un numero davvero importante che spinge Eni, Bp e ...