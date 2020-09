Dimissioni di Caldoro? Prima dovrebbero dimettersi i coordinatori di Fi | Lega e Fdi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl candidato a presidente della Regione Campania per il centrodestra, Stefano, ha preso una solenne batosta: 18,06% il risultato scaturito dalle urne, 51 punti di distacco da Vincenzo De Luca. Questo lo sappiamo tutti, e non c’è molto da aggiungere. C’è invece moltissimo da aggiungere in relazione a un altro dato: la somma delle liste che lo sostenevano, è il 19,12%. Meno di un punto trae le liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia,, Udc-presidente, Adc, Identità meridionale). Chi pensava cheavrebbe preso molti punti in meno dei partiti della sua coalizione, ha sbagliato i calcoli, e del resto sarebbe stato difficile fare peggio di un centrodestra che ha ampiamente ...