Coronavirus | tornano a salire i nuovi positivi e le vittime Più ricoveri in terapia intensiva

(Di mercoledì 23 settembre 2020)i contagi da covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1640casi di contagio e 20 morti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Attualmente in Italia sono positive oltre 46 mila persone, esattamente 46.114, con un incremento di 625 rispetto al dato di ieri. Supera i 220mila il numero dei guariti: oggi sono 220.665, con un aumento di 995 rispetto a ieri.Sono 2658, 54 più di ieri, invece, le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani. Cresce rispetto a ieri (+5) anche il numero dei ricoverati nelle terapie intensive: oggi sono 244 (ieri 239). Brusco balzo in avanti anche per i casi di persone in isolamento domiciliare: oggi sono 43.212 (ieri 42.646). Complessivamente gli attualmente ...