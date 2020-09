Coronavirus, i dati del 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.640, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 302.357. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 625 unità, quindi al momento risultano positive 46.114 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244, con un incremento di 5 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.658, ovvero 54 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 43.212, con un incremento di 566 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.758. Da ieri si registrano anche 925 nuove guarigioni, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.640, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 302.357. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 625 unità, quindi al momento risultano positive 46.114 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244, con un incremento di 5 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.658, ovvero 54 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 43.212, con un incremento di 566 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.758. Da ieri si registrano anche 925 nuove guarigioni, ...

RaiNews : L'esperto agli inizi aveva detto che non sembravano guidare la pandemia: 'Una delle cose che ho imparato nel corso… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #23settembre ?? 90 nuovi casi ?? 7502 tamponi eseguiti ?? 121 ricoverati (+2 da ieri) ??… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e… - Miti_Vigliero : 'Sviluppo epidemia ultimi 30 giorni, dati ISS aggiornati al 22 settembre. L’età mediana dei nuovi casi è salita a 3… - ShootersykEku : #Coronavirus,ultimo aggiornamento del,23/09/2020,contagi 1640,decessi 20. Quanti si sarebbero aspettati questi dati… -