Calciomercato Juventus, Pirlo dà il via libera: 40 milioni per l’addio (Di mercoledì 23 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Andrea Pirlo non ha dubbi e il mercato della Juve, come al solito, si prepara alla nuova rivoluzione. Le parole Juventus e Calciomercato, quando viaggiano di pari passo, non lasciano di certo insoddisfatti: tante, infatti, le mosse per quanto riguarda acquisti e cessioni dei bianconeri di Fabio Paratici, pronto a donare un nuovo abito su misura per la formazione allenata dal Maestro in vista dei prossimi difficili mesi della stagione appena iniziata. Non solo acquisti richiesti dal tecnico: sulla lista delle cose da fare del CFO della Vecchia Signora anche tante partenze da piazzare, tra giocatori in esubero che non rientrano più nei piani societari e alcuni campioni che potrebbero portare nelle casse del club un discreto gruzzoletto. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) NEWS– Andreanon ha dubbi e il mercato della Juve, come al solito, si prepara alla nuova rivoluzione. Le parole, quando viaggiano di pari passo, non lasciano di certo insoddisfatti: tante, infatti, le mosse per quanto riguarda acquisti e cessioni dei bianconeri di Fabio Paratici, pronto a donare un nuovo abito su misura per la formazione allenata dal Maestro in vista dei prossimi difficili mesi della stagione appena iniziata. Non solo acquisti richiesti dal tecnico: sulla lista delle cose da fare del CFO della Vecchia Signora anche tante partenze da piazzare, tra giocatori in esubero che non rientrano più nei piani societari e alcuni campioni che potrebbero portare nelle casse del club un discreto gruzzoletto. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - SkySport : Dzeko resta alla Roma: finita la telenovela di calciomercato. Titolare contro la Juve - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - VSannino : Mi sorge un dubbio: vuoi vedere che i tifosi della #Juventus hanno frequentato l’università per stranieri di Perugi… - infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena | Morata offerto al Barcellona -