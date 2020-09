Anzio | litiga con la moglie e tenta di ucciderla a coltellate | arrestato 30enne

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella notte, le volanti del Commissariato disi sono recate a Lavinio, zona Zodiaco, dove era stata segnalata una violenta lite tra coniugi. Sul posto anche il personale sanitario del 118 intento a soccorrere una donna di circa 46 anni: quest’ultima era stata ferita in varie parti del corpo con un coltello dal convivente.con ladi: l’arresto Gli agenti si sono immediatamente recati presso l’abitazione e- dopo aver bussato ripetutamente alla porta- con uno stratagemma sono riusciti ad entrare in casa. E’ a questo punto che hanno immobilizzato l’uomo di 30 anni che, nel mentre, aveva cercato di pulire il teatro della commissione del reato. Ilè statoe trasferito ...

