Anna e Gennaro finale turbolento, Alessia sul denaro: “Non riesco a capire” (Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva il momento per Anna e Gennaro a Temptation Island di incontrarsi al falò di confronto, dove avviene la rottura. A richiederlo è il 31enne, sconvolto dopo aver assistito all’avvicinamento tra la fidanzata e il tentatore Mario. I due hanno trascorso una giornata sul gommone e qui la Ascione ha riservato non poche frecciatine al … L'articolo Anna e Gennaro finale turbolento, Alessia sul denaro: “Non riesco a capire” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva il momento pera Temptation Island di incontrarsi al falò di confronto, dove avviene la rottura. A richiederlo è il 31enne, sconvolto dopo aver assistito all’avvicinamento tra la fidanzata e il tentatore Mario. I due hanno trascorso una giornata sul gommone e qui la Ascione ha riservato non poche frecciatine al … L'articolosul: “Nona capire” proviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Gennaro e Anna sono la prova che ormai a #temptationisland non vai più per cornificare, ma per chiudere relazioni c… - moonshadow_369 : 'Scopriremo se Anna ha accettato di incontrare Gennaro' ODDIO, DIPENDE... A quanto ammonta la clausola contrattual… - AllShadesOfMe : Niente, a sto punto meriti di farti prosciugare il conto in banca da Anna, Gennaro! Che epic fail finale! ??????? #TemptationIsland - INYOUREYESZ4YN : FALÒ ANNA E GENNARO MERCOLEDÌ PROSSIMO E NUOVA COPPIA??? NON CE LA FACC #TemptationIsland - BlackDuchesse : Quindi noi dovremo sorbici 2 falò in 2 settimane di Gennaro e Anna? #temptationisland -