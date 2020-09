Allarme bomba in Francia | paura a Parigi | evacuata Tour Eiffel

(Di mercoledì 23 settembre 2020)indove poco prima dell'ora di pranzo è scattato l'. La polizia ha evacuato l'area intorno alla: la minaccia è arrivata per telefono. Le strade sotto la torre e il ponte che si estende sulla Senna fino a Trocadero Plaza, sono circondate dalle macchine della polizia. Non è ancora chiaro se ci fosse qualcuno all'interno della torre al momento dell'

TgLa7 : Allarme bomba, evacuata Tour Eiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava attentato - ilriformista : Allarme bomba alla #TorreEiffel: evacuato il monumento simbolo di #Parigi - palabraconamor1 : RT @Agenzia_Ansa: Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA https://t… - lwtlonglive : RT @Agenzia_Ansa: Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA https://t… - alinatede : RT @RepubblicaTv: Parigi, allarme bomba: evacuata la Tour Eiffel: La Tour Eiffel è stata evacuata per un allarme bomba e tutta la zona atto… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba

Paura in Francia dove poco prima dell'ora di pranzo è scattato l'allarme bomba a Parigi. La polizia ha evacuato l'area intorno alla Tour Eiffel: la minaccia è arrivata per telefono. Le strade sotto la ...La Tour Eiffel di Parigi è stata evacuata per un allarme bomba, secondo quanto riferiscono i media locali. Sono in corso verifiche da parte degli artificieri.