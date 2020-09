Abusata a 12 anni dal patrigno, lui: “era consenziente” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una ragazzina di 13 veniva Abusata dal patrigno, nessuno sapeva nulla fino al tema scritto a scuola. Il patrigno dice che la ragazza era consenziente! Veniva Abusata dal compagno della madre quando aveva 12 anni. Le violenze sono continuate per almeno altri due anni, fino a quando un tema scritto a scuola dalla ragazzina, ha fatto scattare le indagini partite da un’insegnante insospettita dal contenuto della prova scritta. La storia di Pordenone ha indignato chi conosce bene la ragazza e la madre, che all’epoca era compagna del bruto. Un uomo che è arrivato addirittura a dire che la ragazzina fosse consenziente. Come se a 12 anni fosse possibile accettare che le carezze troppo intime di un padre, anche se non di sangue, possano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una ragazzina di 13 venivadal, nessuno sapeva nulla fino al tema scritto a scuola. Ildice che la ragazza era consenziente! Venivadal compagno della madre quando aveva 12. Le violenze sono continuate per almeno altri due, fino a quando un tema scritto a scuola dalla ragazzina, ha fatto scattare le indagini partite da un’insegnante insospettita dal contenuto della prova scritta. La storia di Pordenone ha indignato chi conosce bene la ragazza e la madre, che all’epoca era compagna del bruto. Un uomo che è arrivato addirittura a dire che la ragazzina fosse consenziente. Come se a 12fosse possibile accettare che le carezze troppo intime di un padre, anche se non di sangue, possano ...

