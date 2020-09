Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 20:10 (Di martedì 22 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno martedì 2 settembre economia in primo piano nel 2019 il tasso di crescita del PIL è stato dello 0,3% l’Istat precisa che la stima giornata dei conti economici nazionali conferma significativo rallentamento crescita dell’economia nel 2019 netto miglioramento invece nella porto deficit-pil che è sceso nel 2019 almeno 1,6 % dal meno 2,2 nel 2018 invariato rispetto alla stima di aprire l’anno scorso entrate sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno precedente con un incidenza sul PIL pari a 47 % la pressione fiscale risulta pari al 42,4% in aumento rispetto al 41,8% del 2019 la cronaca un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuta negli ambienti sportivi e la sua compagna Eleonora Manta sono stati uccisi a coltellate in casa a Lecce ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno martedì 2 settembre economia in primo piano nel 2019 il tasso di crescita del PIL è stato dello 0,3% l’Istat precisa che la stima giornata dei conti economici nazionali conferma significativo rallentamento crescita dell’economia nel 2019 netto miglioramento invece nella porto deficit-pil che è sceso nel 2019 almeno 1,6 % dal meno 2,2 nel 2018 invariato rispetto alla stima di aprire l’anno scorso entrate sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno precedente con un incidenza sul PIL pari a 47 % la pressione fiscale risulta pari al 42,4% in aumento rispetto al 41,8% del 2019 la cronaca un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuta negli ambienti sportivi e la sua compagna Eleonora Manta sono stati uccisi a coltellate in casa a Lecce ...

