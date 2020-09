Torna in carcere il boss Pasquale Zagaria, "mente affaristica" dei Casalesi (Di martedì 22 settembre 2020) Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap come luogo idoneo per la detenzione. Zagaria era stato scarcerato ad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede.Zagaria, che è malato da tempo, era stato posto ai domiciliari in casa di un familiare a Brescia per motivi legati all’emergenza Coronavirus: l’ospedale di Sassari dove seguiva le terapie per la malattia, non era più in grado di prestargli le cure necessarie.Il tribunale di sorveglianza di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)in, ergastolano e fratello del capoclan deiMichele. Ilè stato trasferito questa mattina neldi Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap come luogo idoneo per la detenzione.era stato scarcerato ad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede., che è malato da tempo, era stato posto ai domiciliari in casa di un familiare a Brescia per motivi legati all’emergenza Coronavirus: l’ospedale di Sassari dove seguiva le terapie per la malattia, non era più in grado di prestargli le cure necessarie.Il tribunale di sorveglianza di ...

