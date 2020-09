Torino, un calciatore positivo (non era tra i convocati per la Fiorentina) (Di martedì 22 settembre 2020) Il Torino ha annunciato un caso di positività tra i suoi calciatori. Con una nota sul sito internet, il club ha comunicato che si tratta di un membro della prima squadra ma che non era tra i convocati per la partita contro la Fiorentina di sabato scorso. Il calciatore è asintomatico e in isolamento. “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Ilha annunciato un caso di positività tra i suoi calciatori. Con una nota sul sito internet, il club ha comunicato che si tratta di un membro della prima squadra ma che non era tra iper la partita contro ladi sabato scorso. Ilè asintomatico e in isolamento. “IlFootball Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in undella prima squadra che non rientrava nella lista deiper la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico ...

napolista : Torino, un calciatore positivo (non era tra i convocati per la Fiorentina) Lo annuncia il club granata con una nota… - snacks_the : @Ruttosporc Pensi che staremmo assistendo a questa operazione di polizia in pompa magna se il calciatore avesse preso casa a Torino??? - RaiSport : ? #Giocatore del #Torino #positivo: salta l'#allenamento In corso la sanificazione del #Filadelfia. Non era tra i c… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Torino, il calciatore positivo al #coronavirus non era tra i convocati per la sfida contro la #Fiorentina - GazzettaDelSud : Positivo al Covid un calciatore del Torino, giocatore in isolamento -