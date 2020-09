Tiki Taka, la prima puntata della Chiambretti edition convince (auricolare a parte) (Di martedì 22 settembre 2020) Buona la prima, e non abbiamo dubbi nemmeno sulla seconda, terza, ecc. Nella serata di ieri c’è stato l’esordio di Piero Chiambretti alla conduzione di Tiki Taka, il talk show sportivo inventato dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo un paio di anni fa. C’era grande attesa per il debutto dell’istrionico presentatore televisivo, anche alla luce dell’assenza di Bobo Vieri, a cui è stato annullato il contratto (come denunciato dall’ex fuoriclasse di Juventus, Lazio e Inter al Corriere della Sera): vediamo dunque come se l’è cavata. Malesani, Berti, Ferrero: con un tris d’assi così impossibile non partire bene Piero Chiambretti apre la nuova edizione di Tiki Taka subito con ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Buona la, e non abbiamo dubbi nemmeno sulla seconda, terza, ecc. Nella serata di ieri c’è stato l’esordio di Pieroalla conduzione di, il talk show sportivo inventato dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo un paio di anni fa. C’era grande attesa per il debutto dell’istrionico presentatore televisivo, anche alla luce dell’assenza di Bobo Vieri, a cui è stato annullato il contratto (come denunciato dall’ex fuoriclasse di Juventus, Lazio e Inter al CorriereSera): vediamo dunque come se l’è cavata. Malesani, Berti, Ferrero: con un tris d’assi così impossibile non partire bene Pieroapre la nuova edizione disubito con ...

