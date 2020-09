Remothered: Broken Porcelain sarà disponibile il 13 ottobre, con una settimana d’anticipo (Di martedì 22 settembre 2020) Con una mossa a sorpresa, quando manca solo un mese all’uscita di Remothered: Broken Porcelain, prevista per il 20 ottobre, il distributore indipendente Modus Games ha annunciato oggi che il sequel horror Remothered: Broken Porcelain sarà disponibile al partire dal 13 ottobre. In arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €29,99 e su Nintendo Switch per €34,99, Remothered: Broken Porcelain è il capitolo successivo dell’acclamato classico Remothered: Tormented Fathers. Grazie alle nuove meccaniche di gioco e a nuovi elementi narrativi, riuscirà a terrorizzare anche i giocatori più coraggiosi. Diretto da ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 22 settembre 2020) Con una mossa a sorpresa, quando manca solo un mese all’uscita di, prevista per il 20, il distributore indipendente Modus Games ha annunciato oggi che il sequel horrorsaràal partire dal 13. In arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €29,99 e su Nintendo Switch per €34,99,è il capitolo successivo dell’acclamato classico: Tormented Fathers. Grazie alle nuove meccaniche di gioco e a nuovi elementi narrativi, riuscirà a terrorizzare anche i giocatori più coraggiosi. Diretto da ...

stormindgames : “Dal punto di vista della grafica Remothered: Broken Porcelain è un deciso passo in avanti rispetto a Tormented Fat… - ResidentHeartsx : RT @stormindgames: “Broken Porcelain potrebbe guadagnarsi un posto nell'Olimpo delle migliori produzioni horror di sempre. Se siete appassi… - stormindgames : “Broken Porcelain potrebbe guadagnarsi un posto nell'Olimpo delle migliori produzioni horror di sempre. Se siete ap… - GamingToday4 : Remothered: Broken Porcelain – L’anteprima di una fuga disperata da un terrore mortale - casteidiot : RT @stormindgames: L’attesa di Remothered: Broken Porcelain è diventata snervante? Preordina ora la tua copia del gioco per Xbox One, PS4… -

Ultime Notizie dalla rete : Remothered Broken Remothered: Broken Porcelain in anteprima su iCrewPlay iCrewPlay.com Remothered: Broken Porcelain – L’anteprima di una fuga disperata da un terrore mortale

La serie di Remothered era prima di tutto un pensiero, un sogno che prendeva forma tra i banchi di scuola nella mente di Mario Christopher Darril Valenti, Catanese di nascita, classe 1989, ad oggi con ...

Anteprima Remothered: Broken Porcelain

Abbiamo avuto il piacere di provare in anteprima Remothered: Broken Porcelain, la nuova avventura horror di Darril Arts e di Stormind Games. Sarà questo nuovo capitolo all’altezza del suo predecessore ...

La serie di Remothered era prima di tutto un pensiero, un sogno che prendeva forma tra i banchi di scuola nella mente di Mario Christopher Darril Valenti, Catanese di nascita, classe 1989, ad oggi con ...Abbiamo avuto il piacere di provare in anteprima Remothered: Broken Porcelain, la nuova avventura horror di Darril Arts e di Stormind Games. Sarà questo nuovo capitolo all’altezza del suo predecessore ...