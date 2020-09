Ragazza indossa corpetto per ridurre la propria vita ed entrare nel Guinness dei primati (Di martedì 22 settembre 2020) Una donna ha deciso di indossare un corsetto da 15 pollici e tenerlo indosso per 18 ore al giorno. Il suo scopo? Creare la vita più piccola del mondo. Sammy Wilson è già sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi. La storia di Sammy Sammy, mamma di un bambino, originaria della Georgia, negli Stati Uniti, ha trasformato il suo corpo perdendo peso attraverso un corsetto per l’allenamento della vita fino a 18 ore al giorno. Il suo viaggio non si è ancora concluso. E infatti Sammy ammette: “Voglio avere la vita più piccola del mondo. Se scendo a 14 pollici, la mia vita avrà all’incirca le stesse dimensioni della testa di un neonato medio e un pollice più piccola dell’attuale record mondiale”. Quando ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Una donna ha deciso dire un corsetto da 15 pollici e tenerlo indosso per 18 ore al giorno. Il suo scopo? Creare lapiù piccola del mondo. Sammy Wilson è già sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi. La storia di Sammy Sammy, mamma di un bambino, originaria della Georgia, negli Stati Uniti, ha trasformato il suo corpo perdendo peso attraverso un corsetto per l’allenamento dellafino a 18 ore al giorno. Il suo viaggio non si è ancora concluso. E infatti Sammy ammette: “Voglio avere lapiù piccola del mondo. Se scendo a 14 pollici, la miaavrà all’incirca le stesse dimensioni della testa di un neonato medio e un pollice più piccola dell’attuale record mondiale”. Quando ha ...

