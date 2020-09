Pirelli premiata dall' Onu per la sostenibilità

(Di martedì 22 settembre 2020), unica azienda del settore tyre, è stata confermata nel Global Compact Lead delle Nazioni Unite, che raggruppa le società identificate come maggiormente impegnate a livello globale nell'implementazione dei Dieci Principi del Global Compact delleNazioni Unite oltre che nell'avanzamento degli obiettivi di; globali.Il Global Compact è la più grande iniziativa di; di impresa al mondo e per qualificarsi come LEAD, un'azienda deve prendere parte almeno a due "Action Platform" Global Compact che riuniscono imprese, network locali, accademie, società civili e governi per risolvere questioni di; complesse e portare innovazione a favore degli obiettivi globali.Inoltre, i partecipanti devono comunicare i propri progressi ...

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli premiata

Panorama

Pirelli, due settimane dopo la gara al Mugello, per la quale sono state nominate le tre mescole più dure della gamma, porta a Sochi le tre più morbide: C3 sarà P Zero White hard, C4 P Zero Yellow medi ...Due settimane dopo la gara al Mugello, per la quale sono state nominate le tre mescole più dure della gamma, Pirelli porta a Sochi le tre più morbide: C3 sarà P Zero White hard, C4 P Zero Yellow mediu ...