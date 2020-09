Oroscopo 22 settembre 2020: Sagittario carichi, Leone un po’ nervosi (Di martedì 22 settembre 2020) L’Oroscopo del 22 settembre esorta i Leone a mantenere la calma. I Sagittario, invece, saranno piedi di energia, mentre gli Acquario devono rilassarsi Previsioni 22 settembre da Ariete a Vergine Ariete. Cercate di essere quanto più cauti e attenti possibile durante questa giornata. Il rischio di imprevisti è dietro l’angolo. Badate di più alla vostra salute e alla vostra forma fisica, nell’ultimo periodo vi siete trascurati troppo. Attenzione ai litigi sul lavoro. Non imponete a forza la vostra opinione. Toro. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento di serenità dal punto di vista sentimentale. L’Oroscopo del 22 settembre vi esorta a non perdere la pazienza e a non cedere alle provocazioni. Nel lavoro ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) L’del 22esorta ia mantenere la calma. I, invece, saranno piedi di energia, mentre gli Acquario devono rilassarsi Previsioni 22da Ariete a Vergine Ariete. Cercate di essere quanto più cauti e attenti possibile durante questa giornata. Il rischio di imprevisti è dietro l’angolo. Badate di più alla vostra salute e alla vostra forma fisica, nell’ultimo periodo vi siete trascurati troppo. Attenzione ai litigi sul lavoro. Non imponete a forza la vostra opinione. Toro. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento di serenità dal punto di vista sentimentale. L’del 22vi esorta a non perdere la pazienza e a non cedere alle provocazioni. Nel lavoro ...

In primo piano questa giornata ci sarà l'eros, sia che abbiate una relazione stabile o siate in cerca dell'amore e del legame di coppia. Plutone e Giove si alleano per stimolare i vostri impulsi che n ...

L'oroscopo di martedì 22 settembre

