NKD apre un nuovo negozio a Udine

(Di martedì 22 settembre 2020) NKD Italia guarda nuovamente al futuro con entusiasmo e determinazione. L’Azienda, specializzata in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia, inaugura il 24 settembre prossimo ilpunto vendita di, terzo in città e settimo nella provincia. Il, che si trova presso il Centro commerciale Torri Blu, in Via Palmanova, 286 occupa una superficie di 323 mq. Cose belle ed accessibili a tutti i portafogli – questa la filosofia che da sempre guida le scelte dell’assortimento NKD. Una giornata di inaugurazione, dalle 8.30 alle 20.00, che segna un’ulteriore tappa fondamentale nel progetto di crescita dell’Azienda. Sarà l’occasione giusta per toccare con mano l’ampio assortimento del brand, ...