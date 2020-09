Nella truffa Suarez manca una domanda | chi è il mandante?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 settembre 2020) Come mai l’opinione pubblica sta analizzando la pagliuzza nell’occhio piuttosto che soffermarsi per pochi secondi sulla trave che, mi chiedo incredulo, nessuno riesce a vedere? La vicendanon mi scandalizza per l’ennesima figuraccia che il nostro mondo accademico propone al mondo intero: prima o poi qualcuno scriverà, con prove alla mano, un libro su tutto ciò che si sente e si vede nelle nostre università. Neppure mi meraviglia la favola del giovanotto uruguagio che, pur vivendo in un paese di lingua spagnola, sentiva l’esigenza di ottenere una certificazione della conoscenza della nostra lingua per accrescere il proprio livello culturale (!!!). A me fa rivoltare lo stomaco, invece, il fatto che nessuno si sia posto la: ma chi è ildi questa ...