Morata Juventus, visite mediche e ufficialità: resta in piedi anche Dzeko? (Di martedì 22 settembre 2020) Morata Juventus- Alvaro Morata, arrivato a Torino in nottata, si sottoporrà alle visite mediche in mattinata per poi essere ufficializzato dalla società bianconera. 10 milioni per il prestito e diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Prestito prolungabile per un altro anno alle stesse cifre del primo, ma riscatto fissato a 35 milioni. Morata Juventus, resta viva l'ipotesi Dzeko? Nonostante l'arrivo di Alvaro Morata, resta in piedi la suggestione Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco vorrebbe lasciare la Roma dopo aver raggiunto già un accordo con la Juventus. Leggi anche: Infortuni ...

