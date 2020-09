Milan, Maldini elogia Ibrahimovic: “Fondamentale per dare competitività a gruppo di giovani” (Di martedì 22 settembre 2020) Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, recatosi a Cesenatico per ricevere il premio ‘Azelio Vicini’, ha elogiato il lavoro svolta da Zlatan Ibrahimovic in questi mesi in rossonero: “La presenza di Zlatan e’ stata fondamentale soprattutto nel post lockdown per dare una carica di energia positiva e anche una competitivita’ a un gruppo molto giovane, la squadra piu’ giovane del campionato. Zlatan non vuole perdere mai, neanche nelle partitelle di allenamento a Milanello. E’ come un campione in genere si comporta, con questa competitivita’ innata che ha dentro e lo rende un fuoriclasse”. Maldini ha speso delle parole importanti anche per due giovani cresciuti nel Milan, ovvero Calabria ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Il dirigente del, Paolo, recatosi a Cesenatico per ricevere il premio ‘Azelio Vicini’, hato il lavoro svolta da Zlatanin questi mesi in rossonero: “La presenza di Zlatan e’ stata fondamentale soprattutto nel post lockdown peruna carica di energia positiva e anche una competitivita’ a unmolto giovane, la squadra piu’ giovane del campionato. Zlatan non vuole perdere mai, neanche nelle partitelle di allenamento aello. E’ come un campione in genere si comporta, con questa competitivita’ innata che ha dentro e lo rende un fuoriclasse”.ha speso delle parole importanti anche per due giovani cresciuti nel, ovvero Calabria ...

