L'Europa alla prova del riscatto. Bene Milano dopo il voto, spread sotto quota 140 (Di martedì 22 settembre 2020) Indici europei in cerca di un rimbalzo, Asia verso una chiusura in rosso. Tokyo ancora chiusa. Il risultato del referendum aiuta Milano e spinge i rendimenti sul BTp decennale ai minimi da febbraio

Due milioni di imprese sociali in Europa: il 10 per cento del totale, con 11 milioni di lavoratori. Sono solo alcuni tra i numeri dietro cui vengono concetti quali economia circolare e sostenibile, no ...

Crociere, Carnival spedisce 7 mila lettere di licenziamento

Carnival Cruise Line, la compagnia di bandiera di Carnival Corp., la prima flotta da crociere del mondo, lo aveva già annunciato e non torna indietro: sono settemila le lettere di fine o di non rinnov ...

