Le 3 riforme da approvare dopo il Sì

mariomariov1 : @MT_Meli_ brava e condivido. Ora @ItaliaViva @matteorenzi @meb devono continuare la lotta per approvare le nuove ri… - VirgilioZanni : RT @mariamacina: #Zingaretti “ Se fossimo andati uniti avremmo vinto anche nelle altre regioni”. Povero illuso. Adesso vedremo se sarà capa… - MarioRigoni2 : RT @mariamacina: #Zingaretti “ Se fossimo andati uniti avremmo vinto anche nelle altre regioni”. Povero illuso. Adesso vedremo se sarà capa… - emidio_antonio : RT @mariamacina: #Zingaretti “ Se fossimo andati uniti avremmo vinto anche nelle altre regioni”. Povero illuso. Adesso vedremo se sarà capa… - ale_iol : @AldTar @Samuele_Fiorini @Gianni33007 @vladiluxuria La politica non si fa con i sè, con i ma, con gli avrebbero pot… -

Ultime Notizie dalla rete : riforme approvare

Nicola Porro

Oltre un milione di sì che equivalgono a un 75,88 per cento che basterebbe da solo per dimostrare come, anche in Sicilia, sul tema del taglio dei parlamentari non ci sia stata storia. Il referendum co ...Regionali, appello di Zingaretti agli elettori M5s: "Pd unico argine alle destre, non buttate voti" Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiude la festa nazionale dell'Unità di Modena rivolgendo u ...