Inter | Perisic suona la carica | “C’è grande fame”

(Di martedì 22 settembre 2020) Continua a lavorare l'di Antonio Conte. I nerazzurri sabato 26 debutteranno nella nuova stagione di Serie A e lo faranno contro un avversario non facile e cioè la Fiorentina.L'caption id="attachment 1025521" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionIl tecnico salentino ha potuto festeggiare l'arrivo di Arturo Vidal, pedina voluta da tempo dall'ex Juventus, che darà ancora più forza al centrocampo nerazzurro. In questo mercato però, l'ha riabbracciato anche Ivanche ha fatto ritorno dal prestito al Bayern Monaco. L'esterno croato ha volutore laai microfoni del club: "Ora sono tornato e sono contento di essere di nuovo ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Sono pronto. In spogliatoio ho visto tanta voglia, abbiamo tutti fame'. L'intervista di Ivan… - DiMarzio : #Inter | #Perisic: 'Spero di fare grandi cose con questo club' - Gazzetta_it : #Perisic avvisa l'#Inter: 'Sono tornato, spero di fare grandi cose' - Fantacalcio : Perisic a tutta Inter: 'Ho due anni di contratto, voglio fare grandi cose'. Cosa aspettarsi al Fantacalcio?… - Mic_Jordan23_ : Questo inizio di stagione comunque è davvero emozionante... quante storie di calcio tra passato e presente: - Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Perisic

Tra i principali nomi in uscita, Ivan Perisic ha le idee chiare sul suo futuro. Le parole del croato potrebbero sconvolgere i piani dell’Inter. Perisic in azione () Tornato dopo il prestito al Bayern ...Ivan Perisic non ha intenzione di lasciare l'Inter nel corso di questa finestra di mercato. L'esterno croato, reduce da un'ottima stagione in forza al Bayern Monaco culminata con la vittoria della ...