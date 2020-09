GF Vip, Franceska Pepe dice una bugia e viene sgridata da Alfonso Signorini (Di martedì 22 settembre 2020) Franceska Pepe sta facendo scintille al GF Vip, e non sempre in suo favore. Nell’ultima puntata prima ha alzato la voce litigando con Tommaso Zorzi, poi è stata sgridata da Alfonso Signorini ed ha avuto un battibecco anche per lui, ed infine ha dovuto ammettere che una delle cose che ha sempre raccontato di se stessa non era vera. sgridata da Alfonso Signorini Durante la diretta al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha perso letteralmente le staffe davanti alle urla e all’agitazione di Franceska Pepe, che stava litigando con Tommaso Zorzi. “Pepeee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020)sta facendo scintille al GF Vip, e non sempre in suo favore. Nell’ultima puntata prima ha alzato la voce litigando con Tommaso Zorzi, poi è statadaed ha avuto un battibecco anche per lui, ed infine ha dovuto ammettere che una delle cose che ha sempre raccontato di se stessa non era vera.daDurante la diretta al Grande Fratello,ha perso letteralmente le staffe davanti alle urla e all’agitazione di, che stava litigando con Tommaso Zorzi. “ee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando tidata la ...

