Flavia Vento, dopo l’addio improvviso dal GF Vip arriva la decisione ufficiale di Mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) La sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello è durata meno di un giorno. Colpa, racconta Flavia Vento, di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso. Niente che abbia natura diversa dalla libera scelta di abbandonare il programma. Subito dopo l’uscita era circolata la voce di una penale da pagare. Contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. È stata la stessa Flavia a chiarirlo in una intervista concessa al settimanale Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 22 settembre 2020. Il contratto della Vento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello è durata meno di un giorno. Colpa, racconta, di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso. Niente che abbia natura diversa dalla libera scelta di abbandonare il programma. Subitol’uscita era circolata la voce di una penale da pagare. Contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questaimprovvisa. È stata la stessaa chiarirlo in una intervista concessa al settimanale Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 22 settembre 2020. Il contratto della...

Enock Barwuah, età 27 anni, fratello di Mario Balotelli, anche lui è un calciatore. Flavia Vento: come sarà il suo percorso? Riuscirà a farsi apprezzare in tutta la sua schiettezza? Macché la Vento si ...

Guenda Goria e Tommaso Zorzi alla resa dei conti con i propri padri

Al Gf Vip 5 si parla di problemi familiari...Durante la puntata del Gf Vip 5, andata in onda ieri sera, tante sono state le emozioni. Il momento più commovente della serata è stato, senza dubbio, l'in ...

