Fedez cambio look per il lancio del suo nuovo singolo | un trionfo di colori

Federico Lucia, in arte Fedez, con il suo cambio look ha completamente sconvolto i suoi numerosi followers su Instagram. Il rapper per promuovere il suo nuovo singolo, intitolato Bella Storia e in uscita il 25 settembre 2020, ha pensato bene di cambiare il colore dei suoi capelli e così ha detto addio al suo castano chiaro per dare spazio ai colori dell'arcobaleno. Inoltre, l'artista si è disegnato sulla nuca il simbolo della pace. Dunque un modo del tutto originale per attirare l'attenzione dei suoi ammiratori, i quali sono letteralmente impazziti sia per il suo cambio look sia per l'annuncio dell'uscita imminente di un nuovo pezzo.

