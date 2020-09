Denis Dosio è il più giovane concorrente del Grande Fratello Vip, ma cosa sappiamo di lui e della sua vita sentimentale? (Di martedì 22 settembre 2020) Ha ormai già cavalcato l’onda del successo, l’influencer più chiacchierato e discusso del web, Denis Dosio, il giovane ragazzo oggi è tornato di nuovo sulla bocca di tutti dopo essere entrato a far parte dei concorrentei del Grande Fratello Vip 5. Il giovane ragazzo ha varcato le porte del successo quando il suo miglior amico Luca Vitozzi ha cercato di entrare ne “Il Collegio”. Da quel momento la sua popolarità è aumentata, ha conquistato followers settimana dopo settimana diventando una vera e propria star di Instagram .Il giovane ha così iniziato a creare dei video su Instagram che in pochissimo tempo sono diventati virali e dal web alla tv è stato un attimo. Foto: ... Leggi su virali.video (Di martedì 22 settembre 2020) Ha ormai già cavalcato l’onda del successo, l’influencer più chiacchierato e discusso del web,, ilragazzo oggi è tornato di nuovo sulla bocca di tutti dopo essere entrato a far parte deii delVip 5. Ilragazzo ha varcato le porte del successo quando il suo miglior amico Luca Vitozzi ha cercato di entrare ne “Il Collegio”. Da quel momento la sua popolarità è aumentata, ha conquistato followers settimana dopo settimana diventando una vera e propria star di Instagram .Ilha così iniziato a creare dei video su Instagram che in pochissimo tempo sono diventati virali e dal web alla tv è stato un attimo. Foto: ...

